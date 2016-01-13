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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 12:41 BJT

《汇市简讯》英镑/美元陷入窄幅区间，趋于走低

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    * 亚洲时段，在纽约收盘水准1.4450附近形成较窄的十字星
    * 陷入窄幅区间，但成交量可观
    * 动能指标中性，五、10和20日及周均线趋于向下
    * 初步支撑在2010年6月低点1.4346，以及5月趋势低点1.4228 
    * 1.4427/1.4476分别是初步支撑/阻力位
    * 图表：Chart: reut.rs/1P9YcdY
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 李爽)

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