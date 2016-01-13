《汇市简讯》英镑/美元陷入窄幅区间，趋于走低

0433GMT * 亚洲时段，在纽约收盘水准1.4450附近形成较窄的十字星 * 陷入窄幅区间，但成交量可观 * 动能指标中性，五、10和20日及周均线趋于向下 * 初步支撑在2010年6月低点1.4346，以及5月趋势低点1.4228 * 1.4427/1.4476分别是初步支撑/阻力位 * 图表：Chart: reut.rs/1P9YcdY (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 李爽)