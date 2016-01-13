CNH动态：人民币即期与在岸出现倒挂，疯狂飙高的隔夜拆息略有回落

* 离岸人民币连续三天上攻，与在岸汇价现逆转

* 周二疯狂飙高的隔夜拆息略有回落

* 然离岸流动性仍紧张

* 银行为春节准备而“积草屯粮”

* 不少港资及外资行一月期定存利率调高至5%

路透香港1月13日 - 离岸人民币兑美元即期连续三日上演大反攻，周三早盘一度涨至6.5601，创两周来新高，较上周四创出的历史新低反弹近2,000点，近两日与在岸即期利差从此前逾千点迅速收敛并一度倒挂。流动性紧张则已从“揪心”转为略有舒缓，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 从周二纪录高位82%一路下滑至5.935%。

“CNH即期上得太快，隔夜拆息成本又被拉到了惊人的程度，即期战场的空头只能暂时缴械，短期央妈赢了，但长期来看，战役是以CNH萎缩为代价的。”一位资深香港外资交易员称。

由于离岸人民币并没有真正的货币市场，机构主要通过掉期市场来获得资金，通常隔夜掉期点隐含利率就是货币市场的利率。路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周二一度触及纪录高位82%；而国内银行间隔夜质押式回购加权平均利率 则不足2%。

另外，香港财资公会人民币HIBOR定盘价不同期限报价均有回落，其中隔夜 、一周 、两周 已从周二惊人的66.81%、33.79%、28.34%回至8.31%、11.96%、11.13%。

分析人士指出，中国央行连环出招后CNH已大涨，主宰力量初分胜负，不少港银及外资行的人民币头寸不足，但短期拆息已连续抽高至天价，限期前拆不到资金，唯有在即期市场上买入人民币，短期来看离岸人民币即期已趋稳。但料离岸流动性仍会较为紧张，不少银行已为二月春节假期提前“积草屯粮”。

香港经济日报援引金管局发言人表示，拆息被推高是由于离岸人民币资金池有所收缩，导致供应较为紧张，而拆借市场仍然运作有序。但金管局同时强调，已鼓励银行尽量把可动用的人民币头寸投放于市场，并表示会密切监察离岸人民币市场，提醒银行小心管理相关风险。

中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口同比下降7.6%。路透调查预估中值分别为下降8%和下降11.5% 。

九州证券全球经济学家邓海清认为，进出口双双超市场预期，偏执看空中国经济或酿大错。1月11日央行维持人民币相对一篮子货币稳定的态度明确之后，人民币贬值预期将得到逆转，前期企业积累的大量未兑换美元可能会入市，这将进一步支持人民币汇率稳定。目前人民币贬值告一段落，继续看空人民币有巨大的风险，未来人民币兑美元大概率双向波动。

本地时间12:18，香港离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5751, 上一交易日收报6.5762元。在岸人民币兑美元即期 报6.5790，两地价差倒挂39点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，人民币/美元一年期品种 最新报在6.8618/6.8930元，较上日反弹0.45%，上日收盘为6.8930。

**银行调高定存招揽人民币，套汇差转向利差**

香港近两日人民币市场流动性紧张，各家银行为吸纳人民币资金全力加码上调定期存款揽客，为应付春节假期，普遍上调一个月期的定存调升至5%，这亦让不少投资者从两地套汇转向套利。

华侨永亨、大众及花旗周三已将1个月定存加至5%，入场费也有所调低。其中华侨永亨活期人民币存款业已调高至5%。

渣打 3个月定存息4.2厘，入场门坎10万元，恒生 1万元亦可提供4%息。永隆亦全线加息，高端客户1至12个月均有4.15%。渣打(台湾)人民币3个月定存亦提供4.88%优惠。

“由于市场波动，我们现提供CNH一个月定期存款利率10%。”一位投资经理周二收到了香港一家外资机构发来的优惠揽储邮件信息，他并表示，近两日香港不少私人银行揽存利率都很优惠，昨日最高见过14%招揽信息。

为了稳定汇率，中国监管层多手并举。但稳定汇率的同时亦明显抬高了利率，流动性持续紧张也伤害了持有点心债等CNH资产的多头。从大的角度看，不利于人民币国际化。

分析人士指出，若两地利差维持在较高水平，在当前资本管制有所放松的背景下，资金仍会想办法流出进行套利，这可能导致境内流动性收紧，甚至抬升利率，反而会削弱央行货币政策的有效性，最终不利于经济企稳。