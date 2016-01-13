台湾债市：10年券殖利率连六跌创近三周新低，油价续挫提振避险需求

国际油市：卡塔尔能源部长认为减产协议延长至2018年第一季具有实效
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
* 10年债殖利率连六跌创近三周新低
* 国际油价续挫提振债券避险需求
* 明日104/12期殖利率暂看0.98-1.02%
路透台北1月13日 - 台湾指标10年公债 殖利率周三连续第六日收跌，创近三周新低。交易员指出，美债殖利率因油价续挫而探向低位，带动104/12殖利率再度跌破1%，短线市场交投气氛偏多，令该券殖利率区间稍有下移，但因追价意愿谨慎令跌幅有限。
他们表示，国际油价12年来首次盘中短暂跌破每桶30美元大关，促使投资人逃离风险资产转向具避险功能的美债，引领台债区间偏多操作，今日104/12殖利率也微幅探低至0.99%附近整理，短线密切关注终端买盘追价力道。
〞现在金融情势不好，(104/12的)1%迟早都会破。〞一位大型证券交易员说。
104/12周三殖利率收在近三周新低，前低为去年12月24日的0.9925%。
另位大型银行交易员则称，尽管104/12殖利率今跌破1%关卡，但目前台债依旧维持区间整理态势，每当104/12殖利率来到区间低位，市场交投即转趋谨慎、追价意愿低弱；而当殖利率逼近区间高位，买盘随即涌进压低殖利率走势，令台债暂难跳脱既有区间盘整格局。
由于中国最新公布进出口数据均优于市场预期，台湾股市周三盘中一度随亚股大涨逾1%，终场涨幅收敛至0.72%。
中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口下降7.6%，双创半年来最小降幅；路透调查预估中值则分别为下降8%和下降11.5%。市场人士认为欧美经济复苏以及人民币汇率贬值，带动中国去年12月美元计价出口同比降幅明显收窄。
美国公债价格周二上涨，指标公债收益率触及两个半月低位，因油价暴跌带来了对避险的美国公债的强劲需求。指标10年期公债价格 收益率午后跌至2.080%，为10月底以来的最低水平。
交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.58-0.62%；10年券104/12期殖利率则介于0.98-1.02%间。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.20 0.6045% 0.5900-0.6045% 8.00 10 104/12 -0.71 0.9930% 0.9831-0.9950% 185.00
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 0.9930%
5 104/13 0.6045%
3 105/1 0.4650%
2 104/10 0.3600% (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
路透迪拜5月20日 - 彭博电视(Bloomberg Television)报导称，沙特能源部长周六表示，所有产油国都同意将原油减产协议延长九个月。
路透纽约5月19日 - 据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公 布的数据，最近一周欧元净多仓升至逾三年最高位。 截至5月16日当周，欧元净多仓为37,604口，为2014年3月以来最高位 。 华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esin er说，近期欧元区通胀率，关键信心指数和欧元区第一季整体经济表现都 有改善，提高了对欧洲央行在6月管委会会议上调整措辞以反映大环境改 善的预期。 5月迄今为止，欧元月线已上涨近3%，可望创出2016年3月以来的最佳 月度表现。 与此同时数据还显示，美元净多仓出现四周来的首次上升。 美元净多仓规模在5月16日止当周升至135亿美元，前周为110亿美元 。 尽管本周美元净多仓增加，美元依然因为华府政治风险而承压。市场 将继续关注华府政局动荡，以及美国总统特朗普主政的不确定性上升。 “面临这样的不确定性，那些曾经对特朗普提议的财政政策特别乐观 的人现在都在重新琢磨