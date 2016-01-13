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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 14:03 BJT

台湾债市：10年券殖利率连六跌创近三周新低，油价续挫提振避险需求

* 10年债殖利率连六跌创近三周新低

* 国际油价续挫提振债券避险需求

* 明日104/12期殖利率暂看0.98-1.02%

路透台北1月13日 - 台湾指标10年公债 殖利率周三连续第六日收跌，创近三周新低。交易员指出，美债殖利率因油价续挫而探向低位，带动104/12殖利率再度跌破1%，短线市场交投气氛偏多，令该券殖利率区间稍有下移，但因追价意愿谨慎令跌幅有限。

他们表示，国际油价12年来首次盘中短暂跌破每桶30美元大关，促使投资人逃离风险资产转向具避险功能的美债，引领台债区间偏多操作，今日104/12殖利率也微幅探低至0.99%附近整理，短线密切关注终端买盘追价力道。

〞现在金融情势不好，(104/12的)1%迟早都会破。〞一位大型证券交易员说。

104/12周三殖利率收在近三周新低，前低为去年12月24日的0.9925%。

另位大型银行交易员则称，尽管104/12殖利率今跌破1%关卡，但目前台债依旧维持区间整理态势，每当104/12殖利率来到区间低位，市场交投即转趋谨慎、追价意愿低弱；而当殖利率逼近区间高位，买盘随即涌进压低殖利率走势，令台债暂难跳脱既有区间盘整格局。

由于中国最新公布进出口数据均优于市场预期，台湾股市周三盘中一度随亚股大涨逾1%，终场涨幅收敛至0.72%。

中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口下降7.6%，双创半年来最小降幅；路透调查预估中值则分别为下降8%和下降11.5%。市场人士认为欧美经济复苏以及人民币汇率贬值，带动中国去年12月美元计价出口同比降幅明显收窄。

美国公债价格周二上涨，指标公债收益率触及两个半月低位，因油价暴跌带来了对避险的美国公债的强劲需求。指标10年期公债价格 收益率午后跌至2.080%，为10月底以来的最低水平。

交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.58-0.62%；10年券104/12期殖利率则介于0.98-1.02%间。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.20 0.6045% 0.5900-0.6045% 8.00 10 104/12 -0.71 0.9930% 0.9831-0.9950% 185.00

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选

浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 0.9930%

5 104/13 0.6045%

3 105/1 0.4650%

2 104/10 0.3600% (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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