敬告客户：潘功胜接掌中国外管局，推进汇率市场化如“走钢丝”--PDF版本****

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中国央行副行长潘功胜新年伊始兼任国家外汇管理局新“掌门人”，不过在人民币开年暴跌贬值预期空前高涨，且外汇储备单月下降额创历史记录后，如何化解当前资金外流与中国资本项目开放的相克局面，无疑成为摆在他面前的最大难题。

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