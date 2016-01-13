台湾股市：随亚股收升，政府基金选前持续护盘

路透台北1月13日 - 台湾股市周三收升。分析师指出，主要因中国好于预期的进出口数据激励亚股上扬，以及政府基金在周六总统大选前持续护盘所致。

台湾加权股价指数 收高0.72%至7,824.61点；今日成交初值 为742.73亿台币，上交易日修正后为865.52亿。

〞政府在7,800点买的蛮积极的，至于后续反弹力道要看市场以及国际变化。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

他表示，今日台股反弹过程中，追价力道相对疲弱，主要靠政府基金在尾盘拉抬收高。虽然7,800点暂时守稳，但后市能见度不高，唯一的期待，就是大陆股市是否能在农历春节前出现一波涨势。

国安基金执行秘书吴当杰则称，今天台股主要是跟着亚股的涨势，相信只要投资人信心恢复，盘势在一、两天后就会慢慢的回稳。不过还要看国际情势的发展。

吴当杰并表示，外资从元旦过后虽然持续卖超台股，但资金没有异常汇出，还是留在台湾等待适当时机。

分析师预期，明日台股应该还是会在7,800点上下50点狭幅震荡。

亚洲股市周三取得今年的首次真正上涨，此前中国公布的进出口数据均好于预期，给予全球经济难得看到的一线希望。