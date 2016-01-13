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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 14:15 BJT

澳洲股市：在下跌八个交易日后首次收涨，中止五年半以来的最长连跌

中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口下降7.6%，双创半年来最小降幅；路透调查预估中值则分别为下降8%和下降11.5%。

各资产类别中以金融股表现最为强劲。澳新银行(澳盛银行/ANZ) 、澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 、澳洲联邦银行(CBA) 和澳洲国民银行 均上扬。

而尽管油市持续疲软，澳洲能源股亦上涨。

Santos Ltd 涨逾5%，稍早一度触及20年低点；Origin Energy Ltd 上扬3.2%，稍早则跌至12年低位。(完)

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