澳洲股市：在下跌八个交易日后首次收涨，中止五年半以来的最长连跌

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口下降7.6%，双创半年来最小降幅；路透调查预估中值则分别为下降8%和下降11.5%。
各资产类别中以金融股表现最为强劲。澳新银行(澳盛银行/ANZ) 、澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 、澳洲联邦银行(CBA) 和澳洲国民银行 均上扬。
而尽管油市持续疲软，澳洲能源股亦上涨。
Santos Ltd 涨逾5%，稍早一度触及20年低点；Origin Energy Ltd 上扬3.2%，稍早则跌至12年低位。(完)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选