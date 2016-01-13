新兴汇市：亚币走扬，受中国贸易数据强劲及人民币企稳激励

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
亚洲 当日 今年以来 2015年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 118.24 117.63 -0.52 +1.74 120.30
坡元 1.4337 1.4383 +0.32 -1.13 1.4175
台币 33.394 33.667 +0.82 -0.98 33.066
韩元 1203.53 1210.30 +0.56 -2.37 1174.95
泰铢 36.24 36.32 +0.22 -0.61 36.02
菲律宾披索 47.48 47.44 -0.08 -1.22 46.90
印尼卢比 13850.00 13905.00 +0.40 -0.47 13785.00
印度卢比 66.83 66.86 +0.04 -1.02 66.15
马币 4.3835 4.4090 +0.58 -2.13 4.2900
人民币 6.5741 6.5756 +0.02 -1.25 6.4921
(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/李婷仪/孙茉莉; 审校 张荻/陈宗琦/白云/张若琪)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
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