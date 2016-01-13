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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 14:24 BJT

新兴汇市：亚币走扬，受中国贸易数据强劲及人民币企稳激励

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 118.24 117.63 -0.52 +1.74 120.30

坡元 1.4337 1.4383 +0.32 -1.13 1.4175

台币 33.394 33.667 +0.82 -0.98 33.066

韩元 1203.53 1210.30 +0.56 -2.37 1174.95

泰铢 36.24 36.32 +0.22 -0.61 36.02

菲律宾披索 47.48 47.44 -0.08 -1.22 46.90

印尼卢比 13850.00 13905.00 +0.40 -0.47 13785.00

印度卢比 66.83 66.86 +0.04 -1.02 66.15

马币 4.3835 4.4090 +0.58 -2.13 4.2900

人民币 6.5741 6.5756 +0.02 -1.25 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/李婷仪/孙茉莉; 审校 张荻/陈宗琦/白云/张若琪)

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