国际油市：原油期货八个交易日来首见上涨，因美国原油库存意外下降

30美元既是个心理关口，也是个数字关口，近日交易员已纷纷买入2月和3月到期的30美元看跌期权。

“30美元可能是中间支撑，但老实说我真的不确定这是否是底部，”辉立期货资深商品经理Avtar Sandu表示。

“我们看到自此出现反弹...但尚未见趋势改变，”他说。

中国官方周三公布的数据显示，12月中国原油进口量升至纪录高位782万桶，较11月增长逾21%。这是石油的利多信号。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少390万桶，至4.80071亿桶，路透调查的分析师预计为增加250万桶。库欣原油库存减少30.2万桶。

美国政府周二预估，全球石油供应过剩情况将延续至2017年稍后，石油的看空前景依旧存在。

美国能源资料协会(EIA)称，由于预期西方将解除对伊朗的出口制裁，预计不断增加的伊朗石油产量今年应会加剧供过于求的形势。(完)

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