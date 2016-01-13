国际油市：原油期货八个交易日来首见上涨，因美国原油库存意外下降

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
30美元既是个心理关口，也是个数字关口，近日交易员已纷纷买入2月和3月到期的30美元看跌期权。
“30美元可能是中间支撑，但老实说我真的不确定这是否是底部，”辉立期货资深商品经理Avtar Sandu表示。
“我们看到自此出现反弹...但尚未见趋势改变，”他说。
中国官方周三公布的数据显示，12月中国原油进口量升至纪录高位782万桶，较11月增长逾21%。这是石油的利多信号。
美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少390万桶，至4.80071亿桶，路透调查的分析师预计为增加250万桶。库欣原油库存减少30.2万桶。
美国政府周二预估，全球石油供应过剩情况将延续至2017年稍后，石油的看空前景依旧存在。
美国能源资料协会(EIA)称，由于预期西方将解除对伊朗的出口制裁，预计不断增加的伊朗石油产量今年应会加剧供过于求的形势。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/于春红; 审校 孙茉莉/李婷仪)
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路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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