《汇市简讯》伦敦盘初：风险胃纳稍有回温

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
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* 美元/日圆涨0.44%，欧元/美元跌0.19%，澳元/美元涨0.47%，新西兰元/美元涨0.44%
* 美元/在岸人民币持平，美元/离岸人民币微跌0.03%，美元/坡元跌0.28%，美元/马币(林吉特)跌0.56%
* 日股日经指数涨2.88%，中国沪综指跌1.03%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.42%，美国10年期公债收益率报2.1295%，美国原油涨1.05%
* 中国去年12月出口降幅明显收窄，今年有望回暖但增速不宜乐观
* CNH利率飙升打爆离岸空头，稳汇率仅权宜计慎防利差套利 (完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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