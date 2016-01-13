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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 14:50 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：风险胃纳稍有回温

0641GMT

* 美元/日圆涨0.44%，欧元/美元跌0.19%，澳元/美元涨0.47%，新西兰元/美元涨0.44%

* 美元/在岸人民币持平，美元/离岸人民币微跌0.03%，美元/坡元跌0.28%，美元/马币(林吉特)跌0.56%

* 日股日经指数涨2.88%，中国沪综指跌1.03%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.42%，美国10年期公债收益率报2.1295%，美国原油涨1.05%

* 中国去年12月出口降幅明显收窄，今年有望回暖但增速不宜乐观

* CNH利率飙升打爆离岸空头，稳汇率仅权宜计慎防利差套利 (完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 白云)

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