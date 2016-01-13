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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 14:50 BJT

台湾新债：德意志银行新加坡分行30年美元零息债以4.75%定价--消息

路透台北1月13日 - 两位消息人士周三指出，德意志银行 新加坡分行将在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券以IRR(隐含年报酬率)4.75%定价。

该债券募资1.03亿美元，将在2月1日发行。

路透暂时无法联络到德意志银行对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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