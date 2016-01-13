韩国人事：柳一镐接替崔炅焕担任企划财政部长官

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透首尔1月13日 - 韩国总统府青瓦台周三公布，已任命柳一镐担任企划财政部长官，在经济放缓和低通胀环境下，他将负责韩国的经济事务。
学者出身的柳一镐此前担任国土交通部长官，接替崔炅焕成为企划财政部长官，崔炅焕将参加4月的议会选举。
柳一镐在演讲及在国会所作的证词陈述中称，韩国最大的问题是结构性改革推迟，导致经济成长潜能放缓，他誓言将继续崔炅焕的改革努力。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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