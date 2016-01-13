韩国人事：柳一镐接替崔炅焕担任企划财政部长官

路透首尔1月13日 - 韩国总统府青瓦台周三公布，已任命柳一镐担任企划财政部长官，在经济放缓和低通胀环境下，他将负责韩国的经济事务。

学者出身的柳一镐此前担任国土交通部长官，接替崔炅焕成为企划财政部长官，崔炅焕将参加4月的议会选举。

柳一镐在演讲及在国会所作的证词陈述中称，韩国最大的问题是结构性改革推迟，导致经济成长潜能放缓，他誓言将继续崔炅焕的改革努力。(完)