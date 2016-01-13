投行观点：瑞士信贷将卡特彼勒目标价从78美元下调至72美元

更新版 1-《全球汇市》美元本周表现为逾一年来最糟，受政治不确定性拖累
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
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路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 123.22 +1.95 +1.61 4314083 京东 41.06 +0.90 +2.24 12501170 新浪 102.11 +0.60 +0.59 1597669 搜狐 46.13 +1.93 +4.37 653301 网易 286.75 +4.01 +1.42 1335199 百度 188.76 +6.33 +3.47 3863947 台湾 台湾积体电路
路透上海5月20日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过63亿元人民币。