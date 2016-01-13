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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 15:22 BJT

中国新债：农发行下周一将发行至多240亿元五期固息债，期限2至10年

路透上海1月13日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(18日)招标发行至多240亿元人民币五期债，期限包括两年、三年、五年、七年和10年。

上述五期债中，两年品种为新发债，三至10年为该行今年第2-5期固息债的第二次增发。发行量上，除两年期为40亿元外，其他四个期限均为50亿元。

具体发行条款如下：

2016年第6期债；第2-5期固息债第二次增发

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招标规模上限 2年：40亿元；3/5/7/10年：50亿元

期限/计息方式 2/3/5/7/10年固息

招标时间 2/3/5年：1月18日下午14:00-15:00

7/10年：1月18日下午14:00-15:30

招标方式 单一价格/利率中标(荷兰式)

缴款日 1月20日

起息日 2年：1月20日；3/5/7/10年：1月6日

发行期 1/19-1/20

上市日 1月22日

基本承销额 无

承揽费 2/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%

-----------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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