中国新债：农发行下周一将发行至多240亿元五期固息债，期限2至10年

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透上海1月13日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(18日)招标发行至多240亿元人民币五期债，期限包括两年、三年、五年、七年和10年。
上述五期债中，两年品种为新发债，三至10年为该行今年第2-5期固息债的第二次增发。发行量上，除两年期为40亿元外，其他四个期限均为50亿元。
具体发行条款如下：
2016年第6期债；第2-5期固息债第二次增发
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招标规模上限 2年：40亿元；3/5/7/10年：50亿元
期限/计息方式 2/3/5/7/10年固息
招标时间 2/3/5年：1月18日下午14:00-15:00
7/10年：1月18日下午14:00-15:30
招标方式 单一价格/利率中标(荷兰式)
缴款日 1月20日
起息日 2年：1月20日；3/5/7/10年：1月6日
发行期 1/19-1/20
上市日 1月22日
基本承销额 无
承揽费 2/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
-----------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
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