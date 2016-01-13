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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 15:35 BJT

表格：外资在韩国股市卖超566亿韩元，连续第五日卖超

路透首尔1月13日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超566亿韩元，连续第五日卖超，期间共计卖超8,085亿韩元(6.7139亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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1月13日 -56.6* 225.2 -186.5

^1月12日 -219.8 -1.5 144.1

1月11日 -113.6 86.1 256.9

1月 8日 -149.2 123.2 -47.2

1月 7日 -269.3 7.9 184.4

1月 6日 163.1 -69.2 102.9

1月 5日 -189.7 100.0 16.7 　 1月 4日 -157.2 -347.1 415.7

12月30日 -38.2 -282.2 229.7

12月29日 -92.8 -277.4 264.3

12月28日 -30.4 149.7 -195.2

12月24日 -3.6 350.9 -362.4

12月23日 -6.3 440.4 -481.0

12月22日 -6.6 216.6 -271.6

12月21日 -114.1 225.5 -142.0

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本月以来 -992.5 124.7 887.0

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今年以来 -992.5 124.7 887.0

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注：^ 1月12日为修正后数据。(完) (编译 于春红; 审校 李婷仪)

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