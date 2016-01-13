欧洲央行执委普雷特在周三的德国报纸上表示，油价下跌对通胀的冲击并非暂时的，并称将坚持中期通胀 率接近2%的物价目标不变。 欧洲央行管委会委员柏尼齐周二称，欧洲央行必须持续评估量化宽松(QE)的效果，并称尽管油价下跌对购 买力有正面影响，但对物价上涨构成冲击。 欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛周二表示，央行在利率能降到多低方面面临局限性，因此非常规措施变得有 其必要。“凡事都有其极限。因此，较低的利率应辅以其他非传统举措，”维勒鲁瓦德加洛说。 有关加拿大央行降息的揣测在周二升温，因原油价格及加元兑美元双双下跌至12年低点，目前交易商预期 年中之前将降息25个基点。加拿大央行在2015年两度降息，因油价下跌的冲击造成上半年经济陷入衰退，但自 7月以来该行便采取观望态度。 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示，美联储进一步升息应该逐步进行，否则可能会打击业已脆 弱的新兴经济体。新兴经济体的很多企业都有美元借款。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 白云)