《路透晚报》--1月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：去年12月出口降幅明显收窄，今年有望回暖但增速不宜乐观

欧美经济复苏以及人民币汇率贬值，带动中国去年12月美元计价出口同比降幅明显收窄；但除美国外其他海外经济体经济增长仍面临不确定性，意味着今年中国外贸出口会有回暖，不过增速不宜乐观。中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口下降7.6%，双创半年来最小降幅；路透调查预估中值则分别为下降8%和下降11.5%。当月贸易顺差600.93亿美元，路透预估中值为530亿美元。

--《中国数据观测》四季度GDP增速料6.8%，经济面企稳仍需宽松政策加码

路透综合50家机构预测中值结果显示，中国四季度GDP同比增速预计进一步微幅下降至6.8%，经济持续企稳回升依然有赖于宽松政策加码来保驾护航。

--《焦点人物》潘功胜接掌中国外管局，推进汇率市场化如“走钢丝”

中国央行副行长潘功胜新年伊始兼任国家外汇管理局新“掌门人”，不过在人民币开年暴跌贬值预期空前高涨，且外汇储备单月下降额创历史记录后，如何化解当前资金外流与中国资本项目开放的相克局面，无疑成为摆在他面前的最大难题。

--中国能源：完善成品油价格形成机制设调控下限，周四起降油价--发改委

中国国家发改委周三宣布，完善成品油价格形成机制，设定成品油价格调控下限，下限水平定为每桶40美元，即当国内成品油价格挂靠的国际市场原油价格低于每桶40美元时，国内成品油价格不再下调。

--香港施政报告：政府继续增土地供应，楼市措施不＂减辣＂--特首

虽然近期香港住宅楼价及租金已自高位回落，但特区行政长官梁振英周三重申，政府不会对楼市措施＂减辣＂，也不会减少土地供应，因现时楼价仍然远超市民的负担能力。梁振英向立法会宣读2016年施政报告时称，楼价和租金近来开始回落，扭转了楼价和租金只升不跌的心理预期。

【固定收益】

--中国债市动态：外贸数据改善不改利率债强势，五年新发国债招标火爆

中国银行间债市周三早盘现券继续走强，10年期国开债成交收益率最低触及3%。交易员表示，最新出炉的外贸数据改善，对近期债市高歌猛进的多头情绪打压有限，但收益率大幅下行后，亦须谨慎底部波动风险。

--中国货币市场：资金延续稳中偏松，仍需关注缴税、春节备付及汇市影响

中国银行间资金市场周三延续稳中偏松局面，主要回购利率略跌。大行供给仍较充分，流动性暂时压力有限，但接下来将面临缴税，以及春节备付需求逐渐升温，加之人民币贬值预期未消令汇市压力犹存，均成为近期资金面的不确定因素。

--新债招标：中国五年期国债中标利率2.53%，远低于预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标发行的200亿元人民币五年期固息国债，中标利率2.53%，远低于此前2.60%的市场预测均值。他们并透露，该期债的边际中标利率为2.57%，投标倍数3.46倍。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.0682%，10年3.0754%--业内人士

业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的七年和10年固息增发债，中标收益率分别为3.0682%和3.0754%，对应投标倍数4.06倍和4.24倍。此前招标结束的一年、三年和五年增发债结果为2.2640%、2.5958%和2.7904%，对应投标倍数3.87倍、3.29倍和3.70倍。

--中国货币市场：100家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模58,521亿

中国汉口银行、江苏银行等多家银行公告2016年同业存单发行额度，至此，已有100家银行公布发行计划，累计规模58,521亿元人民币。

【外汇】

--《焦点》人民币贬值降低国内融资成本，中国地产商利用机会“减负”

随着中国国内融资成本降低，中国房地产开发商赶忙利用这个机会减轻负担。中资房地产商是亚洲高收益债券最大发行来源之一，但庞大的外币债券现在却让他们愈发头疼。

--中国汇市：人民币早盘持稳小贬，离岸延续升值趋势致两地点差倒挂

人民币兑美元即期周三早盘持稳小贬，中间价继续维稳引导市场预期。离岸CNH则延续升值趋势，两岸点差继续倒挂。交易员称，目前客户仍以购汇为主，但恐慌情绪有所缓解。人民币汇率短期走势将取决于监管层的意愿。

--CNH动态：人民币即期与在岸出现倒挂，疯狂飙高的隔夜拆息略有回落

离岸人民币兑美元即期连续三日上演大反攻，周三早盘一度涨至6.5601，创两周来新高，较上周四创出的历史新低反弹近2,000点，近两日与在岸即期利差从此前逾千点迅速收敛并一度倒挂。流动性紧张则已从“揪心”转为略有舒缓，离岸人民币隔夜掉期隐含利率从周二纪录高位82%一路下滑至5.935%。

--《港交所CEO专栏》再谈系好人民币汇率＂安全带＂

猴年临近，人民币汇率的走势也再次「猴动」起来。尤其是最近一周，人民币兑美元汇率的急跌让很多人心惊肉跳，不少做贸易的朋友焦急地问我该如何对冲汇率风险。就连我的助理都开始心神不宁了，因为过去几年她把自己很大一部分的储蓄从港币换成了人民币，闭着眼指望人民币升值。

--投行观点：人民币进一步贬值风险暂缓，但未来仍有快速贬值的可能--中金

中国大型投行--中金宏观组周三发布研报称，在央行的干预下，人民币汇率近期进一步贬值风险应已下降；但由于政策的不确定性，未来人民币仍有大幅快速贬值调整的可能。当前或许是对离岸市场角色进行反思的一个契机。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌2.4%至四个半月新低，反弹乏力尾盘再现跳水

中国股市沪综指周三收跌2.4%至逾四个半月新低。分析师指出，今日虽然钢铁、煤炭等板块再次崛起，但投资者情绪谨慎买气偏弱，成交量难以有效放大，卖方逐渐占据上风，尾盘则再大幅跳水严重打击人气，短线大盘或继续下探。

--《焦点》国际油价大跌之际，中国原油进口创纪录新高

海关数据显示，全球第二大石油消费国--中国12月原油日进口量触及782万桶的纪录高位，利用低油价的机会补充战略储备，不过成品油出口也增至历史高位。12月原油进口3,319万吨，环比增长21.4%，同比增长9.3%，远高于汤森路透Oil Research and Forecasts稍早的预测。

--美国个股：上海迪士尼乐园将于6月16日开门迎客

华特迪士尼(Walt Disney)和其中国合作方上海申迪集团周三早晨宣布，上海迪士尼度假区将于今年6月16日正式开门迎客。这将是迪士尼在全球营运的第六座迪士尼乐园，也是亚洲第三座、中国大陆第一座迪士尼乐园。

--希腊经济：希腊证实中远太平洋递交竞购比雷埃夫斯港多数股权唯一提案