全球金市：金价连跌第四日，因股市复苏减少避险买需

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
0725GMT，现货金 下滑0.8%，报每盎司1,081.80美元，美国期金 跌0.3%，报1,081.8美元。
“市场目前预期，美联储可能会在今年3月第二次加息。这将带来美元大涨，所以金价将因此承压。”山东黄金集团首席分析师Shu Jiang说道。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD的数据显示，周一该基金的黄金持仓增加2.1吨。
中国上海黄金交易所称，决定自2016年1月起会同中国外汇交易中心启动银行间黄金询价市场做市业务，正式引入做市商制度，以加强黄金市场基础设施建设，提高银行间黄金询价交易流动性，促进价格发现。
其他贵金属方面，钯金 连续第三日下滑，跌至每盎司468美元，周二一度跌至五年半低点每盎司449.55。
现货银 下滑0.1%，报每盎司13.775美元，铂金 变动不大，报每盎司837美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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