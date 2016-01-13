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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 15:55 BJT

全球金市：金价连跌第四日，因股市复苏减少避险买需

0725GMT，现货金 下滑0.8%，报每盎司1,081.80美元，美国期金 跌0.3%，报1,081.8美元。

“市场目前预期，美联储可能会在今年3月第二次加息。这将带来美元大涨，所以金价将因此承压。”山东黄金集团首席分析师Shu Jiang说道。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD的数据显示，周一该基金的黄金持仓增加2.1吨。

中国上海黄金交易所称，决定自2016年1月起会同中国外汇交易中心启动银行间黄金询价市场做市业务，正式引入做市商制度，以加强黄金市场基础设施建设，提高银行间黄金询价交易流动性，促进价格发现。

其他贵金属方面，钯金 连续第三日下滑，跌至每盎司468美元，周二一度跌至五年半低点每盎司449.55。

现货银 下滑0.1%，报每盎司13.775美元，铂金 变动不大，报每盎司837美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 李婷仪)

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