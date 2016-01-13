《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月13日

国际油市：卡塔尔能源部长认为减产协议延长至2018年第一季具有实效
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
路透香港1月13日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.5768人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.88 0.723 2.08 市北高新 23.29 1.118 3.17 大众交通 10.61 1.074 1.50 永生投资 15.21 1.691 1.37 老凤祥 39.25 3.805 1.57 S中纺机 9.77 0.607 2.45 鼎立股份 8.17 0.651 1.91 氯碱化工 11.84 0.737 2.44 双钱股份 13.96 1.022 2.08 海立股份 10.91 0.761 2.18 浦东金桥 15.96 1.554 1.56 外高桥 19.01 1.903 1.52 ST联华 13.02 1.318 1.50 锦江投资 32.89 1.904 2.63 中路股份 40.38 2.776 2.21 金山开发 12.69 0.807 2.39 海欣股份 14.7 0.897 2.49 耀皮玻璃 6.56 0.648 1.54 大江股份 11.02 0.645 2.60 上柴股份 11.28 0.784 2.19 丹化科技 6.37 0.575 1.68 上海三毛 15.87 1.274 1.89 友谊股份 14.58 1.672 1.33 上工申贝 11.4 0.981 1.77 上海机电 22.77 2.566 1.35 宝信软件 41.93 3.391 1.88 上海物贸 12.07 0.853 2.15 自仪股份 15.24 1.453 1.59 上海普天 33.54 1.601 3.19 陆家嘴 44.15 3.495 1.92 华新水泥 7.01 0.701 1.52 锦江股份 37.64 3.114 1.84 鄂尔多斯 7.45 0.858 1.32 华电能源 5.57 0.53 1.60 SST天海 5.98 0.527 1.73 大名城 7.73 0.816 1.44 东方通信 7.76 0.724 1.63 黄山旅游 18.49 1.765 1.59 开开实业 12.23 1.086 1.71 海南航空 3.6 0.687 0.80 ST轻骑 5.39 0.529 1.55 振华重工 4.99 0.527 1.44 锦州港 4.64 0.567 1.24 九龙山 7.13 0.712 1.52 凌云股份 12.8 1.134 1.72 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
路透迪拜5月20日 - 彭博电视(Bloomberg Television)报导称，沙特能源部长周六表示，所有产油国都同意将原油减产协议延长九个月。
路透纽约5月19日 - 据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公 布的数据，最近一周欧元净多仓升至逾三年最高位。 截至5月16日当周，欧元净多仓为37,604口，为2014年3月以来最高位 。 华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esin er说，近期欧元区通胀率，关键信心指数和欧元区第一季整体经济表现都 有改善，提高了对欧洲央行在6月管委会会议上调整措辞以反映大环境改 善的预期。 5月迄今为止，欧元月线已上涨近3%，可望创出2016年3月以来的最佳 月度表现。 与此同时数据还显示，美元净多仓出现四周来的首次上升。 美元净多仓规模在5月16日止当周升至135亿美元，前周为110亿美元 。 尽管本周美元净多仓增加，美元依然因为华府政治风险而承压。市场 将继续关注华府政局动荡，以及美国总统特朗普主政的不确定性上升。 “面临这样的不确定性，那些曾经对特朗普提议的财政政策特别乐观 的人现在都在重新琢磨