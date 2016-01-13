《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月13日

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透香港1月13日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:03时,1港元=0.84738人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 9.75 7.02 1.64 南玻 9.60 6.34 1.79 深康佳 4.77 3.10 1.82 ST中华 9.07 5.42 1.97 ST中冠 39.17 16.82 2.75 深深宝 11.00 8.48 1.53 深华发 24.12 9.00 3.16 深赤湾 14.61 13.87 1.24 特力 77.70 24.04 3.81 飞亚达 12.06 8.00 1.78 一致药业 66.15 39.82 1.96 深深房 8.69 5.61 1.83 ST盛润 7.28 6.56 1.31 深南电 8.20 4.97 1.95 深纺织 10.27 7.51 1.61 方大集团 9.70 5.99 1.91 深国商 26.68 11.30 2.79 深赛格 11.85 5.60 2.50 宝石 6.87 4.88 1.66 小天鹅 23.85 19.20 1.47 粤高速 5.81 3.96 1.73 晨鸣纸业 7.22 5.12 1.66 ST珠江 6.95 5.61 1.46 美菱电器 5.80 4.80 1.43 大冷股份 14.45 8.28 2.06 粤电力 6.62 4.85 1.61 佛山照明 10.58 6.76 1.85 江铃汽车 26.10 25.27 1.22 沙隆达 10.70 6.82 1.85 苏常柴 7.33 4.98 1.74 威孚高科 18.89 17.47 1.28 古井贡酒 29.84 24.88 1.42 ST东海 12.50 6.10 2.42 长安汽车 14.33 14.30 1.18 京东方 2.71 2.20 1.45 鲁泰 11.43 10.40 1.30 本钢板材 6.12 2.87 2.52 张裕 37.40 25.70 1.72 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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