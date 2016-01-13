金属产业：Sherritt与住友商事将提列马达加斯加镍矿场17亿美元损失

路透东京1月13日 - 加拿大Sherritt International Corp 与日本的住友商事 周三表示，将提列马达加斯加Ambatovy镍矿场逾17亿美元损失；镍价跌至12年低点，令矿商饱受冲击。

两家公司过去一直在增加这座年产量6万吨镍矿场的产量，但商品价格跌势不休，新年起始以来也不见中止迹象，令矿商与交易商付出空前代价，导致亏损、出脱资产与减记。

住友商事表示，将减记770亿日圆(6.52亿美元)，撤回对2016年3月止的获利预估。住友商事将Ambatovy矿场资产减值损失归因于镍价下挫。住友商事对此矿场持股比例为32.5%。

“我们有可能提列其他项目的资产减值损失，”住友商事在新闻稿中表示。

Sherritt则表示，依据对Ambatovy矿场40%的持股比例，计入约16亿加元(11.2亿美元)的减值费用。Sherritt也称，该矿场的总损失约24亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 李春喜)