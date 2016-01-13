金属产业：Sherritt与住友商事将提列马达加斯加镍矿场17亿美元损失

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透东京1月13日 - 加拿大Sherritt International Corp 与日本的住友商事 周三表示，将提列马达加斯加Ambatovy镍矿场逾17亿美元损失；镍价跌至12年低点，令矿商饱受冲击。
两家公司过去一直在增加这座年产量6万吨镍矿场的产量，但商品价格跌势不休，新年起始以来也不见中止迹象，令矿商与交易商付出空前代价，导致亏损、出脱资产与减记。
住友商事表示，将减记770亿日圆(6.52亿美元)，撤回对2016年3月止的获利预估。住友商事将Ambatovy矿场资产减值损失归因于镍价下挫。住友商事对此矿场持股比例为32.5%。
“我们有可能提列其他项目的资产减值损失，”住友商事在新闻稿中表示。
Sherritt则表示，依据对Ambatovy矿场40%的持股比例，计入约16亿加元(11.2亿美元)的减值费用。Sherritt也称，该矿场的总损失约24亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选