更新版 1-中国汇市：人民币收平离岸升势亦趋缓，市场重归平衡后市更看监管态度

* 人民币收盘与上日持平，中间价续维稳 * CNH升势趋缓，盘中两地价差一度倒挂 * 市场情绪谨慎交易量萎缩 * 短期汇率走势更多看监管层的态度 (新增更多细节和评论) 路透北京1月13日 - 人民币兑美元即期 周三收盘与上日持平，中间价亦续持 稳引导市场预期。交易员称，随着离岸与在岸价差快速收窄，市场恐慌情绪有所缓解，今日 成交继续萎缩，但目前客户仍以购汇为主，要扭转贬值预期仍需时日，短期汇率走势更多看 监管层的态度。 他们并指出，今日海关公布的12月进出口数据好于预期，但对汇市影响较为有限。离岸 CNH 升势趋缓，离岸资金紧张状况亦得到缓解，市场进入相对平稳阶段，整体走势 或与去年9月底较为相似。 “央妈现在最大的难题，就是稳定预期，近期中间价（表现）应该就有这样的考虑，如 果任由月初那样波动，对币值稳定是会有影响的。”一中资行交易员称，“预计春节前继续 这么走的概率比较大，但中期还是看贬吧。” “贬值预期一直都有分化，政府觉得人民币没有必要贬值那么多，市场实际反应是购汇 很多。”一股份行交易员称，但进出口数据好转并未改变市场对中国经济基本面的预期，12 月数据好转或因人民币对美元贬值造成的名义值调整。 欧美经济复苏以及人民币汇率贬值，带动中国去年12月美元计价出口同比降幅明显收窄 ；但除美国外其他海外经济体经济增长仍面临不确定性，意味着今年中国外贸出口会有回暖 ，不过增速不宜乐观。 离岸人民币兑美元即期连续三日上演大反攻，周三早盘一度涨至6.5601的两周高点，较 上周四创出的历史新低反弹近2,000点，近两日与在岸即期利差从此前逾千点迅速收敛并一 度倒挂。流动性紧张则已从“揪心”转为略有舒缓，离岸人民币隔夜掉期隐含利率CNHONID =R从周二纪录高位82%一路下滑至5.935%。 中金宏观团队最新报告称，人民币近期进一步贬值风险应已下降；但由于政策的不确定 性，未来人民币仍有大幅快速贬值调整可能。当前或是对离岸市场角色进行反思的契机。 全球汇市方面，周三美元和对风险敏感的货币兑日圆和兑欧元均上涨，因人民币走稳和 优于预期的中国贸易数据帮助降低了围绕中国经济的悲观情绪。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5750 6.5750 0.00% 中间价 6.563 6.5628 0.00% 成交额 174.49亿美元 196亿美元 日内波动幅度(pips) 96 日高6.5708 日低6.5804 今年以来升贬幅度 -1.24% 2005年汇改以来升贬幅度 25.88% 一年期美元/人民币掉期 +1,175 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5735 6.5762 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.8545 6.893 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16人民币兑美元参考汇率为6.5769；交易中心自1月4日起 ，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考 汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进)