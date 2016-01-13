金属期市：伦铜弹离六年低点，但中国疲弱的前景仍令市场忧心忡忡

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
“我们预计价格在2016年会更加疲软，但今年下半年可能进入触底的过程，”INTL FCSTONE驻美国分析师Ed Meir说。
Meir在路透全球基本金属论坛中表示，INTL预计2016年铜价低点为每吨3,850美元，高点为5,200美元，均价约为4,600美元。
0822GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.9%至每吨4,391美元，扳回上日跌幅。该合约今年以来下跌将近7%。周二时触及2009年5月以来最低的4,350美元。
沪铜 扳回稍早时跌幅，下跌0.2%，报每吨34,810元人民币。
海关数据显示，中国12月铜的进口量较前月增加15.2%至53万吨，因低价刺激了低接买盘，但2015年全年进口量下跌0.3%。
其他金属方面，LME期铝 上涨0.6%，从中国可能收储的消息中寻获支撑。但在中国，铝价触及逾一个月最低。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李婷仪 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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