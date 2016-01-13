金属期市：伦铜弹离六年低点，但中国疲弱的前景仍令市场忧心忡忡

“我们预计价格在2016年会更加疲软，但今年下半年可能进入触底的过程，”INTL FCSTONE驻美国分析师Ed Meir说。

Meir在路透全球基本金属论坛中表示，INTL预计2016年铜价低点为每吨3,850美元，高点为5,200美元，均价约为4,600美元。

0822GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.9%至每吨4,391美元，扳回上日跌幅。该合约今年以来下跌将近7%。周二时触及2009年5月以来最低的4,350美元。

沪铜 扳回稍早时跌幅，下跌0.2%，报每吨34,810元人民币。

海关数据显示，中国12月铜的进口量较前月增加15.2%至53万吨，因低价刺激了低接买盘，但2015年全年进口量下跌0.3%。

其他金属方面，LME期铝 上涨0.6%，从中国可能收储的消息中寻获支撑。但在中国，铝价触及逾一个月最低。(完)

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