表格：外资及陆资在台股再转卖超37.42亿台币

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月14日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超37.42亿台币；上交易日修正后为买超11.50亿台币。
三大法人今日合计卖超53.78亿台币，上交易日修正后为卖超1.46亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
1/14 -37.42 -13.40 -0.94 -2.02 -53.78
1/13 +11.50r -7.47 -5.25 -0.25r -1.46r
1/12 -31.86r -15.25 -5.55 +7.25r -45.41r
1/11 -98.39 -27.01 +0.31 +1.31r -123.78r
1/8 -49.36 +21.98 -0.36 -3.72r -31.47r
1/7 -120.43r -12.43 +1.76r -6.38r -137.48r
1/6 -48.84 -11.80 +4.20 -11.02r -67.45r
1/5 -42.06r -7.21 +2.22 -0.86r -47.92r
1/4 -139.37 -35.75 +4.40 -3.86r -174.58r
本月累计 -556.24 -108.34 +0.79 -19.53 -683.32
2015 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
12月 -274.64 +34.94 +10.86 -50.73r -279.57r
11月 -431.74r -64.07 -8.90 -59.77r -564.48r
10月 +663.18r -64.91 +25.26 +15.22r +638.75r
9月 -62.04 -66.61 +34.23 -47.83r -142.25r
8月 -570.67 -118.53 -24.86 +17.92r -696.15r
7月 -506.75 -221.17 -39.96 +34.82r -733.05r
6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r
5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r
4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r
3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r
2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r
1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r
2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。
2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 罗两莎)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。