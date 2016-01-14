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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 14:54 BJT

表格：外资及陆资在台股再转卖超37.42亿台币

路透台北1月14日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超37.42亿台币；上交易日修正后为买超11.50亿台币。

三大法人今日合计卖超53.78亿台币，上交易日修正后为卖超1.46亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

1/14 -37.42 -13.40 -0.94 -2.02 -53.78

1/13 +11.50r -7.47 -5.25 -0.25r -1.46r

1/12 -31.86r -15.25 -5.55 +7.25r -45.41r

1/11 -98.39 -27.01 +0.31 +1.31r -123.78r

1/8 -49.36 +21.98 -0.36 -3.72r -31.47r

1/7 -120.43r -12.43 +1.76r -6.38r -137.48r

1/6 -48.84 -11.80 +4.20 -11.02r -67.45r

1/5 -42.06r -7.21 +2.22 -0.86r -47.92r

1/4 -139.37 -35.75 +4.40 -3.86r -174.58r

本月累计 -556.24 -108.34 +0.79 -19.53 -683.32

2015 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

12月 -274.64 +34.94 +10.86 -50.73r -279.57r

11月 -431.74r -64.07 -8.90 -59.77r -564.48r

10月 +663.18r -64.91 +25.26 +15.22r +638.75r

9月 -62.04 -66.61 +34.23 -47.83r -142.25r

8月 -570.67 -118.53 -24.86 +17.92r -696.15r

7月 -506.75 -221.17 -39.96 +34.82r -733.05r

6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r

5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r

4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r

3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r

2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r

1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r

2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。

2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 罗两莎)

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