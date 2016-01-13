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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 16:41 BJT

香港个股：金地商置预计2015年度净利同比大增逾1.6倍，受益确认收入上升

路透香港1月13日 - 金地集团 旗下金地商置 周三发出盈利预喜，预计2015年度净利将同比大增逾1.6倍。

公司声明称，净利显着改善，主要由于期内交付物业后的确认收入大幅增加、投资合资企业的确认收入也大增，以及投资物业重估收益由2014年的1.55亿元增至去年的2.44亿元。

金地商置2014年度的净利为3.6亿元。

该股今天收高1.06%，报0.475港元，过去三个月累计升逾14%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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