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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 16:43 BJT

《全球汇市》美元反弹，人民币走稳和中国贸易数据提振澳元

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0822 1.0854 -0.29 -0.35 1.0860

美元/日圆 118.29 117.62 +0.57 -1.67 120.30

欧元/日圆 128.02 127.69 +0.26 -1.88 130.47

美元/瑞郎 1.0052 1.0016 +0.36 +0.34 1.0018

英镑/美元 1.4431 1.4443 -0.08 -2.08 1.4738

美元/加元 1.4221 1.4261 -0.28 +2.76 1.3839

美元/离岸人民币 6.5725 6.5770 -0.07 +0.07 6.5680

澳元/美元 0.7030 0.6983 +0.67 -3.37 0.7275

新西兰元/美元 0.6573 0.6531 +0.64 -3.69 0.6825

欧元/瑞郎 1.0884 1.0878 +0.06 -0.02 1.0886

欧元/英镑 0.7498 0.7515 -0.23 +1.78 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2438 9.2598 -0.17 +0.80 9.1705

美元/挪威克朗 8.8500 8.8752 -0.28 +0.12 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/孙茉莉/李春喜/陈宗琦；审校 蔡美珍/于春红/李婷仪)

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