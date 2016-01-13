《全球汇市》美元反弹，人民币走稳和中国贸易数据提振澳元

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0822 1.0854 -0.29 -0.35 1.0860
美元/日圆 118.29 117.62 +0.57 -1.67 120.30
欧元/日圆 128.02 127.69 +0.26 -1.88 130.47
美元/瑞郎 1.0052 1.0016 +0.36 +0.34 1.0018
英镑/美元 1.4431 1.4443 -0.08 -2.08 1.4738
美元/加元 1.4221 1.4261 -0.28 +2.76 1.3839
美元/离岸人民币 6.5725 6.5770 -0.07 +0.07 6.5680
澳元/美元 0.7030 0.6983 +0.67 -3.37 0.7275
新西兰元/美元 0.6573 0.6531 +0.64 -3.69 0.6825
欧元/瑞郎 1.0884 1.0878 +0.06 -0.02 1.0886
欧元/英镑 0.7498 0.7515 -0.23 +1.78 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2438 9.2598 -0.17 +0.80 9.1705
美元/挪威克朗 8.8500 8.8752 -0.28 +0.12 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/孙茉莉/李春喜/陈宗琦；审校 蔡美珍/于春红/李婷仪)
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