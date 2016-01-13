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市场报道 | 2016年 1月 13日 星期三 16:44 BJT

全球贵金属：1月12日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平于上日

路透1月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
 周二黄金持仓量与周一持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silv
er Trust 白银持仓量亦维持不变。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期     持仓量(盎司)     日期  
    变动  增减
    SPDR       20,952,053.3   1月12日    20,952,053.3   1月11日 
    0.0   0.00% 
    iShares    316,368,944.9  1月12日   316,368,944.9   1月11日 
    0.0   0.00% (完)
  

 (编译 李婷仪 审校 陈宗琦)

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