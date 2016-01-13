全球贵金属：1月12日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平于上日

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透1月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量与周一持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silv er Trust 白银持仓量亦维持不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 20,952,053.3 1月12日 20,952,053.3 1月11日 0.0 0.00% iShares 316,368,944.9 1月12日 316,368,944.9 1月11日 0.0 0.00% (完) (编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。