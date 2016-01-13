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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 17:44 BJT

更新版 1-台湾货币市场：短率纹风不动，新钱不难找调度平顺

* 短率大致稳于上日，资金平稳
    * 新钱不难找，调度平顺
    * 跨农历年短票成交多
    * 债券附买回市场投信资金略少

 (新增拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北1月13日 - 台湾银行间短率周三大致稳于上日。交易员指出，市场资金平稳，
部分大型银行虽没有多余资金可供拆借，但新钱并不难找，调度平顺。
    
    他们称，市场需求稍有升高，多钱的银行大都能够拆出。目前台银准备的新钞大致已领
过一轮，各银行周转金水位降低，稍受影响；除此之外，市场并没有太大的紧缩或宽松因素
。
    
    〞今天全部空空，都没有动，没开门做事，大家也都自己处理好了，〞一位大型金融机
构交易员表示。
    
    另外一家大型银行交易员也说，〞最近很清淡、很无聊。〞
    
    也有大型商银交易员表示，今日比先前多钱，除续做拆出之外，也有银行新的拆入需求
，资金情势平稳。  
                                      今日报价      上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利率            0.231%        0.232%
                                                  
   --隔夜拆款利率区间               0.210-0.320%  0.210-0.320%
   --一周拆款利率区间               0.230-0.360%  0.230-0.360%
                                                        
        
    **跨农历年短票成交成主流**
    
    在短票市场方面，大型票券交易商指出，目前跨农历年的资金还算好找，超过30天以上
落点的跨年短票成交已是主流，只要是银行没有财报顾虑的，大多有承做意愿。
    
    他们表示，除了跨年短票之外，目前一周的拆款也算好拿。虽然并非所有的大型银行都
有余钱可供拆出，不过供需算是平稳，调度顺畅。    
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35
0%，同前日；上日区间在0.30-0.40%，前日在0.35%；上日成交量11.3亿台币，前日17.05亿
台币。上日60天期平均利率在0.36%，前日在0.361%，上日区间0.31-0.51%、共成交99.25亿
台币，前日区间0.31-0.38%、成交75.02亿台币。
    
    今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率0.33-0.35%。年关后
的成交利率则在0.35-0.36%；也同上日。
     
    台湾央行周三称，共发行1,805.3亿台币定存单，其中包括300亿两年期定存单。与今日
到期金额1,600.3亿台币相较，存单发行余额增205亿。周四央行存单到期金额1,914.5亿台
币、周五为614亿。

    拆款中心资料 显示，周三的超额准备为129亿台币，累积超额准备为1,941亿台币
、加计前期1%的超额准备为5,185亿台币。 
     
    
    **RP市场依旧平稳**  
    
    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场资金仍平稳，投信资金虽不若先前浮滥，
但也没缺；寿险和银行则还有不少资金可供调度。跨年的公司债承做渐多。
    
    票券商则表示，目前多争取跨农历年后的资金，金融机构承做跨年的意愿逐渐升高，因
此公债跨年利率稍有走低。
    
    〞投信少一点，钱不像之前浮滥，没急着丢钱了，〞一家大型证券商交易员说。
    
    今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端在0.35-0.37%，
略同上日；短天期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，也同上日。
         
    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平上日；短天期公债附买回利率区
间落在0.28-0.33%，跨农历年0.36%；短天期公司债附买回利率区间则在0.33-0.38%，跨年
在0.38%，上日在0.39%。
    
    交易商指出，债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力
和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。(完)  

 (审校 曾祥进)
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