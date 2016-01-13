欧元债市：欧债收益率上升，因欧元区数国将标售公债且中国数据不错

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
中国进出口贸易数据意外优于预期，给全球经济带来罕见光明，一些投资者从避险债市重返股市，增添债市收益率的压力。
德国10年期公债收益率 上涨1个基点至0.55%，本周迄今已回吐4个基点。其他欧元区公债收益率为上涨1-3个基点。
与此同时，欧元区股市周三在中国数据公布之后上涨1.3%。
“债市的命运可能得系于股市之手，”RBC首席欧洲宏观分析师 Peter Schaffrik说。
然而，其他分析师预计，未来几周的债券发行将是牵动收益率的最大因素。
德国商业银行称，未来四周整体供应将达到约1,070亿欧元，其中1月份仅有约45亿欧元的票息和赎回偿付，在2月的第一周将高达355亿欧元。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 于春红/李婷仪 审校 高琦/孙茉莉)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。