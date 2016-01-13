欧元债市：欧债收益率上升，因欧元区数国将标售公债且中国数据不错

中国进出口贸易数据意外优于预期，给全球经济带来罕见光明，一些投资者从避险债市重返股市，增添债市收益率的压力。

德国10年期公债收益率 上涨1个基点至0.55%，本周迄今已回吐4个基点。其他欧元区公债收益率为上涨1-3个基点。

与此同时，欧元区股市周三在中国数据公布之后上涨1.3%。

“债市的命运可能得系于股市之手，”RBC首席欧洲宏观分析师 Peter Schaffrik说。

然而，其他分析师预计，未来几周的债券发行将是牵动收益率的最大因素。

德国商业银行称，未来四周整体供应将达到约1,070亿欧元，其中1月份仅有约45亿欧元的票息和赎回偿付，在2月的第一周将高达355亿欧元。(完)

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