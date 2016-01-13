路透基点：奇虎360私有化贷款已获得六家银行参与--TRLPC

路透香港1月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由中国招商银行为安全软件公司奇虎360牵头的34亿美元等值贷款，已有五家银行加入，资金用于支持奇虎360的私有化。

五家参贷银行是：北京银行、北京农商银行、中信银行、兴业银行和上海浦东发展银行。

在这笔总额34亿美元等值的融资案中，招商银行和上述五家银行已经承诺提供30亿美元等值七年期贷款，招商银行负责提供另外4亿美元等值过桥贷款。额度分配正在敲定。

招商银行是牵头行兼簿记行，承诺全面包销本案。

消息人士表示，这笔以人民币计价的贷款正在中国筹集，因为私有化的出资者皆为中国国内企业，营收以人民币计。借款方将是一家本地实体企业。

一位消息人士称，债务与税息折旧及摊销前利润比率(debt-to-Ebitda ratio)不超过6倍。

提出私有化的财团构成为：奇虎360的首席执行官周鸿禕、中信国安、金砖丝路资本、红杉资本中国基金、泰康人寿、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联、Huasheng Capital及它们的附属机构。（完）