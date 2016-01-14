重温稿--台湾货币市场：短率纹风不动，新钱不难找调度平顺

* 短率大致稳于上日，资金平稳 * 新钱不难找，调度平顺 * 跨农历年短票成交多 * 债券附买回市场投信资金略少 记者 高洁如 路透台北1月13日 - 台湾银行间短率周三大致稳于上日。交易员指出，市场资金平稳， 部分大型银行虽没有多余资金可供拆借，但新钱并不难找，调度平顺。 他们称，市场需求稍有升高，多钱的银行大都能够拆出。目前台银准备的新钞大致已领 过一轮，各银行周转金水位降低，稍受影响；除此之外，市场并没有太大的紧缩或宽松因素 。 〞今天全部空空，都没有动，没开门做事，大家也都自己处理好了，〞一位大型金融机 构交易员表示。 另外一家大型银行交易员也说，〞最近很清淡、很无聊。〞 也有大型商银交易员表示，今日比先前多钱，除续做拆出之外，也有银行新的拆入需求 ，资金情势平稳。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.231% 0.232% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.360% 0.230-0.360% **跨农历年短票成交成主流** 在短票市场方面，大型票券交易商指出，目前跨农历年的资金还算好找，超过30天以上 落点的跨年短票成交已是主流，只要是银行没有财报顾虑的，大多有承做意愿。 他们表示，除了跨年短票之外，目前一周的拆款也算好拿。虽然并非所有的大型银行都 有余钱可供拆出，不过供需算是平稳，调度顺畅。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 0%，同前日；上日区间在0.30-0.40%，前日在0.35%；上日成交量11.3亿台币，前日17.05亿 台币。上日60天期平均利率在0.36%，前日在0.361%，上日区间0.31-0.51%、共成交99.25亿 台币，前日区间0.31-0.38%、成交75.02亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率0.33-0.35%。年关后 的成交利率则在0.35-0.36%；也同上日。 台湾央行周三称，共发行1,805.3亿台币定存单，其中包括300亿两年期定存单。与今日 到期金额1,600.3亿台币相较，存单发行余额增205亿。周四央行存单到期金额1,914.5亿台 币、周五为614亿。 拆款中心资料 显示，周三的超额准备为129亿台币，累积超额准备为1,941亿台币 、加计前期1%的超额准备为5,185亿台币。 **RP市场依旧平稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场资金仍平稳，投信资金虽不若先前浮滥， 但也没缺；寿险和银行则还有不少资金可供调度。跨年的公司债承做渐多。 票券商则表示，目前多争取跨农历年后的资金，金融机构承做跨年的意愿逐渐升高，因 此公债跨年利率稍有走低。 〞投信少一点，钱不像之前浮滥，没急着丢钱了，〞一家大型证券商交易员说。 今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端在0.35-0.37%， 略同上日；短天期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，也同上日。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平上日；短天期公债附买回利率区 间落在0.28-0.33%，跨农历年0.36%；短天期公司债附买回利率区间则在0.33-0.38%，跨年 在0.38%，上日在0.39%。 交易商指出，债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力 和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。(完) (审校 曾祥进)