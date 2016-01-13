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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 18:02 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦1月13日 - 以下为丹麦丹斯克银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：较周一所及高点1.0970美元进一步回落至1.0820，若进一步下探1.0800并跌破该点位，将会跌向支撑位1.0771以及重测低点1.0711。目前的阻力位在1.0900/10区域，需攻克方能为重返1.0940以及1.0970阻力位扫清道路。

美元/日圆：伺机从117.20/118.00区域进一步上探，若上破118.00，则为更强劲回升铺路。更高阻力位在118.83以及120.00。目前支撑位在117.22以及低点116.70。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0808 1.0854 -0.42 -0.48 1.0860

美元/日圆 118.34 117.62 +0.61 -1.63 120.30

欧元/日圆 127.88 127.69 +0.15 -1.99 130.47

美元/瑞郎 1.0070 1.0016 +0.54 +0.52 1.0018

英镑/美元 1.4466 1.4443 +0.16 -1.85 1.4738

美元/加元 1.4192 1.4261 -0.48 +2.55 1.3839

美元/离岸人民币 6.5730 6.5770 -0.06 +0.08 6.5680

澳元/美元 0.7039 0.6983 +0.80 -3.24 0.7275

新西兰元/美元 0.6573 0.6531 +0.64 -3.69 0.6825

欧元/瑞郎 1.0886 1.0878 +0.07 +0.00 1.0886

欧元/英镑 0.7469 0.7515 -0.61 +1.38 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2347 9.2598 -0.27 +0.70 9.1705

美元/挪威克朗 8.8443 8.8752 -0.35 +0.05 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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