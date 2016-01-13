纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月13日 - 以下为丹麦丹斯克银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：较周一所及高点1.0970美元进一步回落至1.0820，若进一步下探1.0800并跌破该点位，将会跌向支撑位1.0771以及重测低点1.0711。目前的阻力位在1.0900/10区域，需攻克方能为重返1.0940以及1.0970阻力位扫清道路。
美元/日圆：伺机从117.20/118.00区域进一步上探，若上破118.00，则为更强劲回升铺路。更高阻力位在118.83以及120.00。目前支撑位在117.22以及低点116.70。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0808 1.0854 -0.42 -0.48 1.0860
美元/日圆 118.34 117.62 +0.61 -1.63 120.30
欧元/日圆 127.88 127.69 +0.15 -1.99 130.47
美元/瑞郎 1.0070 1.0016 +0.54 +0.52 1.0018
英镑/美元 1.4466 1.4443 +0.16 -1.85 1.4738
美元/加元 1.4192 1.4261 -0.48 +2.55 1.3839
美元/离岸人民币 6.5730 6.5770 -0.06 +0.08 6.5680
澳元/美元 0.7039 0.6983 +0.80 -3.24 0.7275
新西兰元/美元 0.6573 0.6531 +0.64 -3.69 0.6825
欧元/瑞郎 1.0886 1.0878 +0.07 +0.00 1.0886
欧元/英镑 0.7469 0.7515 -0.61 +1.38 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2347 9.2598 -0.27 +0.70 9.1705
美元/挪威克朗 8.8443 8.8752 -0.35 +0.05 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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