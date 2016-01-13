欧元/美元：较周一所及高点1.0970美元进一步回落至1.0820，若进一步下探1.0800并跌破该点位，将会跌向支撑位1.0771以及重测低点1.0711。目前的阻力位在1.0900/10区域，需攻克方能为重返1.0940以及1.0970阻力位扫清道路。

美元/日圆：伺机从117.20/118.00区域进一步上探，若上破118.00，则为更强劲回升铺路。更高阻力位在118.83以及120.00。目前支撑位在117.22以及低点116.70。