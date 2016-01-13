企业结盟：高通与TDK组建规模30亿美元合资企业，生产无线通讯元件

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透1月13日 - 芯片生产商高通 和日本TDK Corp 表示，他们已组建一家规模达30亿美元的合资企业，提供无线通讯的关键元件和组件，涉及智能手机、无人机、机器人和物联网等设备。
两家公司周三在声明中称，新的合资企业名为RF360 Holdings，高通旗下的Qualcomm Global Trading Pte Ltd将持有该公司51%的权益，其余49%由TDK子公司EPCOS AG持有。
作为交易的一部分，组件设计、生产资产以及相关专利权将从TDK及其下属公司中剥离出来，由RF360 Holdings和高通下属公司买入，交易价值约30亿美元。
高通预计，交易结束后的12个月，依据非公认会计原则(GAAP)，该交易将为其每股收益作出贡献。
两家公司表示，新合资企业将加强双方在关键技术领域的合作，包括感应器和无线充电技术。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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