企业结盟：高通与TDK组建规模30亿美元合资企业，生产无线通讯元件

路透1月13日 - 芯片生产商高通 和日本TDK Corp 表示，他们已组建一家规模达30亿美元的合资企业，提供无线通讯的关键元件和组件，涉及智能手机、无人机、机器人和物联网等设备。

两家公司周三在声明中称，新的合资企业名为RF360 Holdings，高通旗下的Qualcomm Global Trading Pte Ltd将持有该公司51%的权益，其余49%由TDK子公司EPCOS AG持有。

作为交易的一部分，组件设计、生产资产以及相关专利权将从TDK及其下属公司中剥离出来，由RF360 Holdings和高通下属公司买入，交易价值约30亿美元。

高通预计，交易结束后的12个月，依据非公认会计原则(GAAP)，该交易将为其每股收益作出贡献。

两家公司表示，新合资企业将加强双方在关键技术领域的合作，包括感应器和无线充电技术。(完)