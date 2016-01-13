欧元区经济：11月工业生产较上月下滑0.7%，跌幅为逾一年最大

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
11月的月度降幅为2014年8月来最大，同比数据为去年4月来最低。
欧元区15国中，葡萄牙、马耳他和荷兰的降幅当属最大。希腊和斯洛伐克的增速最快。
就欧元区整体来看，能源生产减少4.3%，因北欧多数地区天气较以往暖和。资本财和耐久消费品的产出分别减少1.9%和1.0%。
半成品产出增加0.7%，非耐久财商品的产出增加0.1%。
对于包含28个成员国的欧盟，11月工业生产较上月减少0.6%，较上年同期增加1.4%。
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(完)
(编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 蔡美珍/高琦)
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