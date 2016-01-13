中国信用债：江苏绿陵润发化工集合票据由担保人代偿，尚有五千万存续债

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透上海1月13日 - 中国江苏绿陵润发化工有限公司周三公告，作为集合票据12宿迁SMECN1的联合发行人之一，未能按时偿还5,310万元人民币到期本息，由担保人江苏省信用再担保公司实施了全部代偿。
该公司并表示，直接融资方面，其所发行尚处于存续期的债券余额为5,000万元。具体为14宿迁SMECNII001 ，票面利率7%，到期日为2017年6月27日，中债信用增进投资提供担保。
因资金链断裂，江苏绿陵润发化工自2015年2月起全面停工，所有业务陷入停顿状态，至今未恢复生产。2015年1-9月其主营业务收入仅3,762万元，同比大减约97%。
本次由江苏省信用再担保公司代偿的债券正常于2015年12月4日到期。江苏绿陵润发化工拟利用母公司持有的某城市商业银行股权偿付代偿款。
针对未到期债务，江苏绿陵润发化工表示，将利用约2,200万元/年租金收入，在支付利息费用、员工工资后的结余逐步偿还，同时母公司也将通过多种渠道，处置矿厂、厂房等长期资产还债。
在信用债违约出现频率增加的大环境下，集合票据发行人无力还债，而由担保人代偿事件并不鲜见。其他券种违约的，有的最后化险为夷，有的则仍悬而未决。(完)
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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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