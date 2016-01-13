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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 18:48 BJT

东南亚股市：菲律宾股市收涨2.6%，泰国股市收于两周高点

新加坡 及马来西亚 股市小涨，越南股市 则因绩优股浮现卖压而拉回。

证券交易所数据显示，外资有买有卖，四天来首度买超菲律宾股票2.5亿披索(527万美元)。

数据显示，外资连五日卖超马来西亚股票7,100万马币(1,623万美元)；外资继上日买超后，今日则卖超印尼股票475亿卢比(344万美元)。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1.3%。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 319.24 4.25 +1.35 -4.08 332.82

新加坡 2696.50 4.72 +0.18 -6.46 2882.73

马来西亚 1642.54 1.17 +0.07 -2.95 1692.51

泰国 1278.61 23.31 +1.86 -0.73 1288.02

印尼 4537.18 24.65 +0.55 -1.22 4593.01

菲律宾 6494.13 163.58 +2.58 -6.59 6952.08

越南 560.37 -3.89 -0.69 -3.22 579.03

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 李春喜/龚芳; 审校 陈宗琦)

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