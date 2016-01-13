东南亚股市：菲律宾股市收涨2.6%，泰国股市收于两周高点

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
新加坡 及马来西亚 股市小涨，越南股市 则因绩优股浮现卖压而拉回。
证券交易所数据显示，外资有买有卖，四天来首度买超菲律宾股票2.5亿披索(527万美元)。
数据显示，外资连五日卖超马来西亚股票7,100万马币(1,623万美元)；外资继上日买超后，今日则卖超印尼股票475亿卢比(344万美元)。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1.3%。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 319.24 4.25 +1.35 -4.08 332.82
新加坡 2696.50 4.72 +0.18 -6.46 2882.73
马来西亚 1642.54 1.17 +0.07 -2.95 1692.51
泰国 1278.61 23.31 +1.86 -0.73 1288.02
印尼 4537.18 24.65 +0.55 -1.22 4593.01
菲律宾 6494.13 163.58 +2.58 -6.59 6952.08
越南 560.37 -3.89 -0.69 -3.22 579.03
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜/龚芳; 审校 陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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