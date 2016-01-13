欧洲汇市：英镑略微升离五年半低位，因风险胃纳回暖而稍获喘息

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
这使得过去一个月英镑兑美元累计跌幅超过5%，这段期间对英国进行退欧公投的疑虑，以及推迟英国央行升息的预期，均令英镑承压。
周三出炉的中国贸易数据优于预期，令投资人吃下定心丸，英镑即稍获喘息。英镑兑美元 小涨0.1%至1.4468美元，上日则低见1.4352美元。
“一如既往，英镑持续与风险胃纳息息相关，”瑞穗对冲基金外汇销售主管Neil Jones表示。
英镑兑欧元 上涨约0.5%至0.74755英镑，仍逼近本周初所创11个月低位0.7755英镑。(完)
(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。