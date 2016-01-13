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市场报道 | 2016年 1月 13日 星期三 19:07 BJT

欧洲汇市：英镑略微升离五年半低位，因风险胃纳回暖而稍获喘息

这使得过去一个月英镑兑美元累计跌幅超过5%，这段期间对英国进行退欧公投的疑虑，以及推迟英国央行升息的预期，均令英镑承压。

周三出炉的中国贸易数据优于预期，令投资人吃下定心丸，英镑即稍获喘息。英镑兑美元 小涨0.1%至1.4468美元，上日则低见1.4352美元。

“一如既往，英镑持续与风险胃纳息息相关，”瑞穗对冲基金外汇销售主管Neil Jones表示。

英镑兑欧元 上涨约0.5%至0.74755英镑，仍逼近本周初所创11个月低位0.7755英镑。(完)

(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

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