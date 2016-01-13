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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 19:11 BJT

香港个股：融创中国以近10.4亿元人民币收购苏州一住宅开发项目

路透香港1月13日 - 中国房地产商--融创中国 周三宣布，将以总代价约10.38亿元人民币，收购一家持有苏州市一幅住宅地块的项目公司95%股权。

公司的声明称，收购代价包括项目公司苏州新友的95%股权及其未偿还的股东贷款。

苏州新友主要从事苏州石湖地块的开发，该地块毗邻吴中万达广场，主要开发作住宅用途，总可售面积约7.97万平方米，目前尚未出售。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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