香港个股：融创中国以近10.4亿元人民币收购苏州一住宅开发项目

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透香港1月13日 - 中国房地产商--融创中国 周三宣布，将以总代价约10.38亿元人民币，收购一家持有苏州市一幅住宅地块的项目公司95%股权。
公司的声明称，收购代价包括项目公司苏州新友的95%股权及其未偿还的股东贷款。
苏州新友主要从事苏州石湖地块的开发，该地块毗邻吴中万达广场，主要开发作住宅用途，总可售面积约7.97万平方米，目前尚未出售。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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