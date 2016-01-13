马来西亚期市：棕榈油期货结束两日跌势收涨，因交易商对冲现货价格

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透吉隆坡1月13日 - 马来西亚棕榈油期货周三上涨，结束连两日跌势，交易商在这些价位水平锁定对冲毛棕榈油现货价格。
指标3月棕榈油期货 盘中一度下滑至近一个月低点每吨2,368马币，之后逆转跌势收涨1.3%，至每吨2,413马币。
“毛棕榈油在当前价位相当稳定，”吉隆坡一名交易商表示，他称交易商正对目前价位进行对冲。
“毛棕榈油现货价格将很难下跌，目前盘旋在2,250水平左右。”
本日交易量为43,908口。
今年开始至今，棕榈油价格下跌将近3%，因出口需求疲弱，且股市震荡与原油价格暴跌，令交易商保持谨慎。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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