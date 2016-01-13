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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 19:31 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货结束两日跌势收涨，因交易商对冲现货价格

路透吉隆坡1月13日 - 马来西亚棕榈油期货周三上涨，结束连两日跌势，交易商在这些价位水平锁定对冲毛棕榈油现货价格。

指标3月棕榈油期货 盘中一度下滑至近一个月低点每吨2,368马币，之后逆转跌势收涨1.3%，至每吨2,413马币。

“毛棕榈油在当前价位相当稳定，”吉隆坡一名交易商表示，他称交易商正对目前价位进行对冲。

“毛棕榈油现货价格将很难下跌，目前盘旋在2,250水平左右。”

本日交易量为43,908口。

今年开始至今，棕榈油价格下跌将近3%，因出口需求疲弱，且股市震荡与原油价格暴跌，令交易商保持谨慎。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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