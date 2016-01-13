国际油市：亚洲燃料油市场浮现走弱迹象，因西方套利油品流入

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透新加坡1月13日 - 亚洲燃料油市场逐渐开始出现走弱迹象，交易商表示，因西方流入新加坡的套利油品有所增加，令现货与掉换合约价差承压。
380cst燃料油近月跨月价差仍为升水，但已从每吨升水1美元缩窄至0.50美元，现货价差也小跌至每吨升水0.44美元。
过去八个交易日，380cst燃料油现货价差一直维持升水。这是6月以来首度出现此一连续升水天数，当时燃料油现货升水大幅上扬。
新加坡现货市场交易活动相对清淡，没有交易回报。
新加坡一名交易商表示，在国际贸易放缓的情况下，船用重油需求也开始转弱。
波罗的海乾散货运价指数周二创下纪录新低402点。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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