国际油市：亚洲燃料油市场浮现走弱迹象，因西方套利油品流入

路透新加坡1月13日 - 亚洲燃料油市场逐渐开始出现走弱迹象，交易商表示，因西方流入新加坡的套利油品有所增加，令现货与掉换合约价差承压。

380cst燃料油近月跨月价差仍为升水，但已从每吨升水1美元缩窄至0.50美元，现货价差也小跌至每吨升水0.44美元。

过去八个交易日，380cst燃料油现货价差一直维持升水。这是6月以来首度出现此一连续升水天数，当时燃料油现货升水大幅上扬。

新加坡现货市场交易活动相对清淡，没有交易回报。

新加坡一名交易商表示，在国际贸易放缓的情况下，船用重油需求也开始转弱。

波罗的海乾散货运价指数周二创下纪录新低402点。(完)

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