国际油市：中国柴油供应增加预计令燃料利润承压

国际油市：卡塔尔能源部长认为减产协议延长至2018年第一季具有实效
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
路透新加坡1月13日 - 交易商周三表示，中国柴油出口速度加速，因预计中国今年出口配额大幅增加，这将使今年上半年工业和运输燃料利润受压。
中国政府给予炼厂2016年的柴油出口配额为900万吨，相当于其总成品油出口配额的42%，且为去年第一轮柴油出口配额规模的6.5倍。
尽管实际出口预料不会达到配额规模，但交易商表示，出口量将可能增加，尤其是地方炼油企业将可出口柴油。
马来西亚的供应增加，马来西亚国家石油公司(Petronas)提供1月底付运的高含硫柴油。
在招标消息方面，马来西亚国家石油公司对23万吨含硫量0.25%的柴油招标，在1月29-30日从Kertih装运。招标在1月14日结束，同日有效。
新加坡现货市场有四宗柴油交易，但没有航空煤油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
路透迪拜5月20日 - 彭博电视(Bloomberg Television)报导称，沙特能源部长周六表示，所有产油国都同意将原油减产协议延长九个月。
路透纽约5月19日 - 据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公 布的数据，最近一周欧元净多仓升至逾三年最高位。 截至5月16日当周，欧元净多仓为37,604口，为2014年3月以来最高位 。 华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esin er说，近期欧元区通胀率，关键信心指数和欧元区第一季整体经济表现都 有改善，提高了对欧洲央行在6月管委会会议上调整措辞以反映大环境改 善的预期。 5月迄今为止，欧元月线已上涨近3%，可望创出2016年3月以来的最佳 月度表现。 与此同时数据还显示，美元净多仓出现四周来的首次上升。 美元净多仓规模在5月16日止当周升至135亿美元，前周为110亿美元 。 尽管本周美元净多仓增加，美元依然因为华府政治风险而承压。市场 将继续关注华府政局动荡，以及美国总统特朗普主政的不确定性上升。 “面临这样的不确定性，那些曾经对特朗普提议的财政政策特别乐观 的人现在都在重新琢磨