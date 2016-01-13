版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 22:51 BJT

国际油市：中国柴油供应增加预计令燃料利润承压

路透新加坡1月13日 - 交易商周三表示，中国柴油出口速度加速，因预计中国今年出口配额大幅增加，这将使今年上半年工业和运输燃料利润受压。

中国政府给予炼厂2016年的柴油出口配额为900万吨，相当于其总成品油出口配额的42%，且为去年第一轮柴油出口配额规模的6.5倍。

尽管实际出口预料不会达到配额规模，但交易商表示，出口量将可能增加，尤其是地方炼油企业将可出口柴油。

马来西亚的供应增加，马来西亚国家石油公司(Petronas)提供1月底付运的高含硫柴油。

在招标消息方面，马来西亚国家石油公司对23万吨含硫量0.25%的柴油招标，在1月29-30日从Kertih装运。招标在1月14日结束，同日有效。

新加坡现货市场有四宗柴油交易，但没有航空煤油交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐