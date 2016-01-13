欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因投资者摆脱大量供应的影响

英国债市：英债收益率触及一个月高位，因叶伦暗示继续加息及美国数据强劲
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
* 德国、意大利和比利时本周发售公债
* 本周欧元区公债标售为大约350亿欧元
* 中国出口贸易数据提振全球股市
路透伦敦1月13日 - 欧元区公债收益率周三下跌，因投资者开始摆脱本周大量供应的影响，再度聚焦在欧元区进一步放宽货币政策的前景。
德国和意大利标售10年期债券，比利时亦标售50亿欧元10年期债券，西班牙周四进行的第二次债券标售将为本周划上句号。
德国商业银行预计，本周供应为大约350亿欧元，这将是六个月来债券供应量最高的一周。
在本周供应已经完成相当部分后，公债收益率上升压力似乎正消退。
多数欧元区公债收益率跌2-4个基点，10年期德债 收益率跌2个基点，报0.51%。
欧元区通胀近零，仍远离欧洲央行的通胀目标，央行进一步放宽货币政策的前景将可能进一步拉低区内公债收益率。
欧洲央行执委普雷特在周三的德国报纸上表示，油价下跌对通胀的冲击并非暂时的，并称将坚持物价目标。
西班牙10年期公债 收益率跌4.5个基点，至1.79%，表现好于大部份可比欧元区公债收益率，一些分析师将此归因于西班牙首相拉霍伊目标在1月底前组建政府得到议会支持的消息。
股市下跌，扶助债市人气。好于预期的中国数据带动股市稍早走高。
中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口下降7.6%，双创半年来最小降幅；路透调查预估中值则分别为下降8%和下降11.5%。当月贸易顺差600.93亿美元，路透预估中值为530亿美元。
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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