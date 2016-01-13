欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因投资者摆脱大量供应的影响

* 德国、意大利和比利时本周发售公债

* 本周欧元区公债标售为大约350亿欧元

* 中国出口贸易数据提振全球股市

路透伦敦1月13日 - 欧元区公债收益率周三下跌，因投资者开始摆脱本周大量供应的影响，再度聚焦在欧元区进一步放宽货币政策的前景。

德国和意大利标售10年期债券，比利时亦标售50亿欧元10年期债券，西班牙周四进行的第二次债券标售将为本周划上句号。

德国商业银行预计，本周供应为大约350亿欧元，这将是六个月来债券供应量最高的一周。

在本周供应已经完成相当部分后，公债收益率上升压力似乎正消退。

多数欧元区公债收益率跌2-4个基点，10年期德债 收益率跌2个基点，报0.51%。

欧元区通胀近零，仍远离欧洲央行的通胀目标，央行进一步放宽货币政策的前景将可能进一步拉低区内公债收益率。

欧洲央行执委普雷特在周三的德国报纸上表示，油价下跌对通胀的冲击并非暂时的，并称将坚持物价目标。

西班牙10年期公债 收益率跌4.5个基点，至1.79%，表现好于大部份可比欧元区公债收益率，一些分析师将此归因于西班牙首相拉霍伊目标在1月底前组建政府得到议会支持的消息。

股市下跌，扶助债市人气。好于预期的中国数据带动股市稍早走高。