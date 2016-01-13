修正-金属期市：期铜从六年半低位反弹，中国数据带来喘息机会

(更正：正文第四段应为“工业生产数据等”，而非“供应生产数据等”)

* 中国12月铜进口增长15%，至53万吨

* 中国2015年铜进口下降0.3%

* 中国2015年铝产品出口上升9.8%

路透伦敦1月13日 - 伦敦期铜周三从上日触及的六年半低位反弹，因中国贸易数据良好，扶助缓解对中国金属需求的担忧。

中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口下降7.6%，双创半年来最小降幅；路透调查预估中值则分别为下降8%和下降11.5%。当月贸易顺差600.93亿美元，路透预估中值为530亿美元。

中国铜贸易数据更为乐观。12月中国铜进口较前月增长15.2%，因价格较低吸引买家，2015年铜进口较2014年纪录高位仅低0.3%。

“中国铜需求要比宏观经济数据显示出的要好，但金属市场是依据宏观指引交投...担心中国股市、制造业和工业生产数据等。”花旗分析师David Wilson称。

“从12个月前景来看，我对铜市相对乐观，因我认为供应增长将乏力，而中国进口会不错，但短期宏观面不利因素将继续带来挑战。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.8%，至每吨4,390美元，结束连跌五日的势态。该合约今年以来下跌将近7%，周二时触及2009年5月以来最低的4,350美元。

中国央行的干预行动止住人民币的急速贬值，也部分缓解了商品市场的紧张情绪。

“我们预计价格在2016年会进一步走软，但今年下半年可能进入触底反弹的过程，”INTL FCSTONE驻美国分析师Ed Meir说，他认为低价格将最终迫使生产商减产。

Meir在路透全球基本金属论坛中表示，INTL预计2016年铜价低点为每吨3,850美元，高点为5,200美元，均价约为4,600美元。

其他金属方面，期铝 上涨0.9%，至每吨1,463美元，铝是今年迄今表现最好的LME金属。

数据显示，中国12月未锻造铝和铝产品出口43万吨，低于11月的45万吨。

中国可能收储铝的消息也扶助支撑铝价。

期锌 攀升1.8%，报1,494美元，期铅 上涨1.3%，报1,627美元，期镍 升2.1%，报8,390美元。