纽约期市：原糖期货受强劲的技术因素支撑急升，可可期货反弹

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)期糖周三急升3%，因技术性买入、亚洲需求持续和一些印度农户因干旱，开始转为种植需要较少水份的甘蔗，这些因素合力推高市场。
可可期货在周二降至数月低位后上涨，咖啡期货小幅走高。
追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 从上日触及的13年半低位反弹。
3月原糖期货 收涨0.42美分，或3%，报每磅14.47美分，为五周来近月合约最大升幅，交投放量。
3月白糖期货 收涨10.50美元，或2.6%，报每吨423美元。
3月纽约可可期货 收高32美元，或1.1%，报每吨2,892美元，周二触及八个半月最低水准。
3月伦敦可可 收涨10英镑，或0.5%，报每吨2,073英镑。
3月阿拉比卡咖啡 收升0.45美分，或0.4%，报每磅1.148美元，3月罗布斯塔咖啡 收涨9美元，或0.6%，报每吨1,457美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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