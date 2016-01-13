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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 03:55 BJT

纽约期市：原糖期货受强劲的技术因素支撑急升，可可期货反弹

路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)期糖周三急升3%，因技术性买入、亚洲需求持续和一些印度农户因干旱，开始转为种植需要较少水份的甘蔗，这些因素合力推高市场。

可可期货在周二降至数月低位后上涨，咖啡期货小幅走高。

追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 从上日触及的13年半低位反弹。

3月原糖期货 收涨0.42美分，或3%，报每磅14.47美分，为五周来近月合约最大升幅，交投放量。

3月白糖期货 收涨10.50美元，或2.6%，报每吨423美元。

3月纽约可可期货 收高32美元，或1.1%，报每吨2,892美元，周二触及八个半月最低水准。

3月伦敦可可 收涨10英镑，或0.5%，报每吨2,073英镑。

3月阿拉比卡咖啡 收升0.45美分，或0.4%，报每磅1.148美元，3月罗布斯塔咖啡 收涨9美元，或0.6%，报每吨1,457美元。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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