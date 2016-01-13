芝加哥期市：CBOT玉米期货小涨，因少量回补空头

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米周三小幅上升，连涨第二日，因美国农业部周二公布的库存预估利多，引发回补空头。
交投最活跃的CBOT-3月玉米 未能升穿周二日内高位3.63-3/4美元，但该合约收报3.58美元，为1月4日来最高收盘水准。
3月玉米在其10日移动均线得到支撑，且仍然交投在所有其他主要移动均线以下。
USDA周二公布的月度和季度报告显示，截至12月1日，玉米库存为纪录最高，为112.12亿蒲式耳。但该数据低于分析师预估，扶助玉米价格从近期合约低位反弹。
巴西玉米价格上升的消息也支撑CBOT玉米市场。巴西玉米削弱美国玉米在全球出口市场的竞争力。
近月CBOT-3月玉米合约 收涨1-1/4美分，报3.58美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为370,587口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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