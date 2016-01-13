芝加哥期市：CBOT玉米期货小涨，因少量回补空头

路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米周三小幅上升，连涨第二日，因美国农业部周二公布的库存预估利多，引发回补空头。

交投最活跃的CBOT-3月玉米 未能升穿周二日内高位3.63-3/4美元，但该合约收报3.58美元，为1月4日来最高收盘水准。

3月玉米在其10日移动均线得到支撑，且仍然交投在所有其他主要移动均线以下。

USDA周二公布的月度和季度报告显示，截至12月1日，玉米库存为纪录最高，为112.12亿蒲式耳。但该数据低于分析师预估，扶助玉米价格从近期合约低位反弹。

巴西玉米价格上升的消息也支撑CBOT玉米市场。巴西玉米削弱美国玉米在全球出口市场的竞争力。

近月CBOT-3月玉米合约 收涨1-1/4美分，报3.58美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为370,587口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)