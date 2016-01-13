全球金市：金价上涨，因美元和美股下滑

* 市场关注美国再加息

* 钯金上涨5%，此前降至五年半低点

路透纽约/伦敦1月13日 - 金价周三上涨，因美元和美股大跌，且一地区美国联邦储备理事会(美联储/FED)总裁对通胀预期表示担忧。

美股大跌，且受到重创的油价短暂反弹的势头停顿，此前美国库存数据加重对能源市场供应过剩的担忧。

2040 GMT，现货金 升0.6%，报每盎司1,093.25美元，美国2月期金 收升0.2%，报1,087.10美元。

“股市下跌扶助推高金价在稍后的交易中走高，”汇丰证券驻纽约首席金属分析师James Steel说。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，担心中国成长放缓对美经济带来潜在影响和美通胀预期或正下降的可能性。

美联储在12月加息，市场焦点转向美联储今年的加息次数。

现货钯金 上涨最多5.8%，至498美元，周二下滑至五年半最低的449.55美元。

“市场严重超卖，反弹可能性增加，”汇丰的Steel说。

现货银 上升2.6%，报每盎司14.15美元。现货铂金 上涨1.7%，报每盎司846.24美元。(完)

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