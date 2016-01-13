美国债市：公债价格上涨，因股市和油价下跌

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
* 对股市和油价下跌的担忧引发对公债的避险买需
* 10年期美国公债标售和百威英博发售的公司债得到强劲需求
* 中国数据强于预期，缓和部份忧虑
* 两位美联储官员担忧美国经济成长
路透纽约1月13日 - 美国公债市场周三上涨，指标公债收益率触及逾两个月最低水准，因股市和油价下跌使投资者惴惴不安，重燃对避险公债的需求。
投资者纷纷买入债券，使210亿美元美国公债标售和百威英博发售的460亿美元公司债得到强劲需求。这次百威英博发债为历来第二大公司债发售规模。
“市场波动性将继续存在，直至股市和商品市场有回稳迹象。这为美国公债和百威英博公司债等高质素债券创造需求。”景顺驻亚特兰大的资深固定收益投资组合经理Matt Brill说。
公债反弹，抹去早盘因好于预期的中国贸易数据而录得的跌幅。中国数据缓和了部份对全球经济成长的担忧，且一度引发对美股和原油期货的买盘。
不过数据显示美国原油和成品油库存增加，布兰特原油周三盘中跌破每桶30美元价位，为2004年4月以来首次。利空人气蔓延至美股，美股三大指数均重挫超过2%.
两位联储官员也表达了对年初以来中国和市场大幅波动的一些担忧。
中国股市大跌、油价疲弱等因素“令市场对全球经济成长已经严重放缓的担忧加剧”，波士顿联储总裁罗森格伦称。
芝加哥联储总裁埃文斯表示，他担心中国经济成长放缓对美国经济可能产生的影响，也担心通胀预期或正下降的可能性。
不过美联储今日发布的褐皮书显示，尽管受到强势美元和能源价格疲弱的束缚，美国经济仍在扩张。
纽约尾盘，指标10年期公债 升9/32，收益率跌3个基点，报2.066%，该收益率盘中触及10月28日来最低的2.042%。
两年期公债 收益率跌2个基点，报0.903%，盘中触及一个月最低。
30年期公债 收益率跌3个基点，报2.844%，盘中跌至10月初来最低的2.817%。
美国财政部周四将发售130亿美元30年期公债，完成本周共计580亿美元的定息公债供应。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-06/32 (+01/32) 0.903
五年期公债 101-05/32 (+05/32) 1.506
10年期公债 101-21/32 (+10/32) 2.065
30年期公债 103-04/32 (+24/32) 2.845(完)
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