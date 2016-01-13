日韩经济指标预测--1月14日-1月21日****

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月11日当周 1月14日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超859 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,357 -- 韩国央行利率决议 1月 1.50% 1.50% 1月15日(五) -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差72 出口 -- -13.8% 进口 -- -19.2% 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 37.00 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 42.20 1月18日当周 1月18日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 11月修正值 -- -1.0% 产能利用指数(较前月) 11月 -- +1.3% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- -4.6% (较上月) -- -0.3% 1月19日(二) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 1月 -- 正9 1月20日(三) 暂无重要经济数据公布。 1月21日(四) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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