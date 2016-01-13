《美国重要政经日程》--1月14日

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周请领失业金数据；以及12月进出口物价数据
1330 - 农业部公布一周出口销售报告
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1530 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存
1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券，并宣布发售10年期公债
1800 - 财政部发售30年期公债
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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