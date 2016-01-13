《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月13日

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 70.29 -2.39 -3.29 2759527
京东 27.10 -1.11 -3.92 8936375
新浪 45.04 -1.35 -2.91 832639
搜狐 50.13 -0.57 -1.12 331438
网易 157.81 -3.05 -1.90 664036
百度 166.04 -6.87 -3.97 3948448
台湾
台湾积体电路 20.48 -0.27 -1.30 2452959
联电 1.67 +0.00 +0.00 253051
日月光 5.14 +0.03 +0.59 178299
硅品精密 7.71 -0.03 -0.39 536290
和信超媒体 2.40 -0.34 -12.41 58021
友达 2.82 +0.03 +1.08 290440
中华电信 30.59 +0.04 +0.13 113614
台湾国际航电 32.46 -0.69 -2.08 1552535
香港
中国移动 51.70 -0.09 -0.17 208419
中国联通 10.98 +0.11 +1.01 151992
中国电信 43.89 +0.61 +1.41 10047
中芯国际 4.63 -0.04 -0.86 6771
电讯盈科 5.53 +0.20 +3.66 2453
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选