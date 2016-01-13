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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 70.29 -2.39 -3.29 2759527

京东 27.10 -1.11 -3.92 8936375

新浪 45.04 -1.35 -2.91 832639

搜狐 50.13 -0.57 -1.12 331438

网易 157.81 -3.05 -1.90 664036

百度 166.04 -6.87 -3.97 3948448

台湾

台湾积体电路 20.48 -0.27 -1.30 2452959

联电 1.67 +0.00 +0.00 253051

日月光 5.14 +0.03 +0.59 178299

硅品精密 7.71 -0.03 -0.39 536290

和信超媒体 2.40 -0.34 -12.41 58021

友达 2.82 +0.03 +1.08 290440

中华电信 30.59 +0.04 +0.13 113614

台湾国际航电 32.46 -0.69 -2.08 1552535

香港

中国移动 51.70 -0.09 -0.17 208419

中国联通 10.98 +0.11 +1.01 151992

中国电信 43.89 +0.61 +1.41 10047

中芯国际 4.63 -0.04 -0.86 6771

电讯盈科 5.53 +0.20 +3.66 2453

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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