澳新经济指标预测--1月14日-1月21日****

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月11日当周 1月14日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 减少1.25 增加7.14 全职就业人数(万人) -- 增加4.16 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.9% 5.8% 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.2% 1月15日(五) 0030 澳洲房屋融资 11月 -0.5% -0.5% 投资性房屋融资 -- -6.1% 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 49.00 1月18日当周 1月17日(日) 2230 澳洲新车销售 12月 -- +1.0% 1月17-18日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- +0.1% 1月18日(一) 0200 新西兰公债海外持有比例 12月 -- 64.1% 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 负14% 产能利用率 -- 91.4% 1月19日(二) 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.4% 1月19-20日 2330 澳洲消费者信心 1月 -- -0.8% 1月20日(三) 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 12月 -- 54.7 1月21日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 -- -3.0% (完)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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