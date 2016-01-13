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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 06:38 BJT

****澳新经济指标预测--1月14日-1月21日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    1月11日当周
    
    1月14日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                         12月     减少1.25  增加7.14
             全职就业人数(万人)                                  --    增加4.16
             就业参与率                                         65.2%     65.3%
             失业率                                              5.9%      5.8%
    2145 新西兰食品价格指数                         12月         --       -0.2% 
    
    1月15日(五)
    0030 澳洲房屋融资                               11月        -0.5%     -0.5%
             投资性房屋融资                                      --       -6.1%
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数       1月         --       49.00 
    
    1月18日当周
    
    1月17日(日)
    2230 澳洲新车销售                               12月         --       +1.0%
    
    1月17-18日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                          12月         --       +0.1%
    
    1月18日(一)
    0200 新西兰公债海外持有比例                     12月         --       64.1%
    2100 新西兰NZIER企业信心指数                  第四季         --       负14%
                    产能利用率                                   --       91.4% 
    
    1月19日(二)
    2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)        第四季         --       +0.3%
                             (较上年同期)                        --       +0.4%
    1月19-20日
    2330 澳洲消费者信心                              1月         --       -0.8%
    
    1月20日(三)
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                  12月         --        54.7
    
    1月21日(四)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                    11月         --       -3.0%
(完)

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